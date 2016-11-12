Алан Лихтман, профессор Американского университета в Вашингтоне, который безошибочно угадывал результаты выборов президента США с 1984 года и так же предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предположил возможный импичмент избранному президенту, пишет The Washington Post.

«Я бы хотел сделать еще одно предсказание. Оно не базируется на моем методе, это просто предчувствие. - Объявил Лихтман. - Им (верхам Республиканской партии — прим. «Ленты.ру» ) не нужен Трамп в качестве президента, потому что они не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они бы предпочли Пенса — последовательного, консервативного, контролируемого республиканца. И я совершенно уверен, что Трамп даст повод для импичмента».

Напомним, что Аллан Лихтман — американский политолог и историк, который прославися тем, что с помощью авторского метода ключевых вопросов «13 ключей к Белому дому» девять раз подряд безошибочно предсказывал, кто из кандидатов станет президентом США.