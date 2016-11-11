Ходаковский: Мы понимали, что Донбасс – не Крым, но иного выхода не было (ВИДЕО)
На плечи Донбасса, как и всего русского народа, легла мессианская задача. Борьба ведется не только в области политики, геополитики и политтехнологий, но и на глубоком сакральном уровне, отметил лидер «Патриотических сил Донбасса», военный, политический и общественный деятель ДНР Александр Ходаковский, выступая 8 ноября 2016 года в ходе скайп-конференции с российским историком и общественным деятелем, членом Изборского клуба Александром Нотиным.
«Мы, конечно, здесь во многом атеисты неверующие, искали моральной и духовной поддержки. Потому, что нам нужно было понимать, что мы делаем все правильно и делаем не зря. Потому, что первое время мы не видели такой очевидной и активной поддержки со стороны политической России, и когда создавали ситуацию, то в каком-то смысле, бросались в омут с головой с абсолютно невыверенными и непредсказуемыми последствиями для нашего будущего», - пояснил Ходаковский.
Военный деятель ДНР подчеркнул, что было осознание того, что Донбасс не Крым, и Россия не сможет прийти на помощь таким же образом. Вместе с тем, «мы должны были понимать, что не имеем другого выхода, кроме как делать то, что мы делаем. Потому, что в этом противостоянии наши собственные желания умаляются по сравнению с этой огромной, и даже мессианской задачей, которая на нашу долю выпала», заключил Ходаковский.
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