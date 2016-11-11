Нотин: Запад не дает России освободиться от неолиберализма (ВИДЕО)
Противостояние в Донбассе носит характер духовной борьбы, противостояния между сатанизмом, олицетворяемым Западом, и православием, полагает русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин.
«Дело в том, что мы не можем иначе объяснить отношение Запада к сегодняшней либеральной России (и, в том числе, проблемы Юго-Востока), иначе, как через глубокое духовное заболевание Запада. Фактически, через безумие. Потому, что невозможно подобрать рациональные доводы в пользу того, зачем Западу все эти трудности с Россией. Притом, что у него масса, как внутренних, так и внешних проблем. Зачем так яростно атаковать Россию, в том числе и через Украину, через создание очага постоянной напряженности? Рациональные доводы здесь не годятся. С точки зрения рациональной логики, это необъяснимо. Соответственно, мы имеем дело с явлениями более сложного, более глубокого духовного порядка. И я называю этому причину. Это практически сатанизм», - пояснил учёный, выступая в ходе состоявшейся 8 ноября 2016 года скайп-конференции Москва – Донбасс с лидером «Патриотических сил Донбасса», военным, политическим и общественным деятелем ДНР Александром Ходаковским.
По мнению Нотина, Россия переболела неолиберализмом также, как ранее переболела коммунизмом. В 2000-е годы с приходом Владимира Путина произошёл внутрироссийский поворот, однако либерализм до конца еще не повержен.
«Наши братья в ЛДНР должны понимать, что Россия стянута, стиснута обручами экономическими, социальными, общественно-политическими. Даже Конституцией, - продолжает историк. - Я, например, твердо верю, что Путин не случайно создает сейчас надежное конституционное большинство и очень скоро мы увидим начало конституционных реформ. Назревших и необходимых. Нам надо эти путы рвать, как Гулливеру, связанному лилипутами. И запад реагирует на этот процесс - духовное пробуждение нашего сознания. В этом смысле мы нераздельны, мы часть одного бытия. Мы страдаем вашей болью, вы должны понимать и проблемы материковой России. На каждого наваливается своя скорбь и своя миссия».
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