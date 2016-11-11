Раста: Восстание в Донбассе стало началом конца глобального мирового проекта
Донбасс оказался в эпицентре глобального тектонического процесса. Именно здесь происходит цивилизационное пробуждение Русского Мира, который имеет все признаки молодой самобытной мощной цивилизации. И эта цивилизация способна сформировать собственный мировой проект, альтернативный западной цивилизации, считает писатель и блогер, доброволец армии ДНР Павел «Шекспир» Раста.
Эксперт проводит параллели с цивилизациями Индии, Китая и Ирана, которые «ассимилируют любых завоевателей» и «растворяют любое внешнее культурное влияние». Данные цивилизации сумели сохранить собственную историческую непрерывность, даже находясь под гнётом завоевателей. «Уничтожить эти цивилизации теперь можно только уничтожив всех их носителей и всё их культурное наследие. По-другому уже никак. И любой враг это понимает», - подчеркивает Раста.
Весной 2014 года в Донбассе начался процесс цивилизационного пробуждения. «Пробуждающаяся цивилизация проводит инвентаризацию собственного наследия. Культурного, исторического, духовного. И политического в том числе. Именно отсюда все характерные черты Русской Весны. Борьба за историческое достоинство и защита исторической памяти. Поиски собственного пути - отторжение западного капитализма и требования русского социализма. Невероятная религиозная накалённость и подъём Православия в народных массах - такой, что не готова оказалась даже церковь. А курган Саур-Могила внезапно оказался центром самого настоящего культа предков - сакральным центром, священной горой, храмом под открытым небом. Там достаточно просто оказаться, чтобы это почувствовать», - отметил политолог, выступая на прошедшей 5 ноября 2016 года в Донецке конференции «Русская Цивилизация. Воюющий Донбасс, как эпицентр цивилизационного пробуждения Русского Мира».
«Цивилизационное пробуждение Русского Мира совпало с глобальной сменой всего мирового проекта. И те, кто сейчас пытается конструировать этому проекту замену, явно опасаются того, что здесь возникнет альтернатива. Что русский цивилизационный проект станет мировым. Даже не смотря на то, что он ещё совершенно не оформлен и не сформулирован. Удивляться этому не стоит. Потому, что создаваемая Западом замена умирающему Модерну имеет все черты лютой мировой тирании, абсолютного гностического мрака, который может восторжествовать только в случае, если не будет иметь альтернативы. Если же альтернатива вдруг появится - это изменит всё и сразу. Отсюда и все попытки задавить это дитя в колыбели. Не дать ему поднять голову. Потому, что если оно голову поднимет - придёт конец планам очень серьёзных мировых стратегических центров. Следовательно, процесс всеми силами пытаются пресечь, в том числе и из нашего тыла. Где достаточно и сил, всё ещё желающих нас затащить в подыхающую Европу, и откровенных предателей. Им многое удалось. Сейчас этот огонь не горит - он тлеет. Но погасить до конца его уже не удастся. Зубная паста покинула тюбик. Всё. Обратно её уже не загнать никакими средствами. И при любом притоке свежего воздуха всё загорится опять. Сколько ещё будет получаться держать закрытой вентиляцию - это вопрос. Но не вечно. Это точно», - заключил Раста.
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