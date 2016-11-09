Макеева: Не стоит питать иллюзий относительно Трампа
Ошибочно полагать, что избранный президентом США республиканец Дональд Трамп вернет свою страну к временам доктрины Монро, но вместе с тем есть надежда, что он обеспечит России передышку, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
«Американская политика - это система. И зиждется она на идее мессианства, на геополитике, что не предполагает иного пути, нежели стремление к мировой доминации, - отметила Макеева в интервью корреспонденту портала «Евразия». - И различие тут при том или ином президенте США могут быть в нюансах, подходах и т.д., но ни в коем случае не в конечной цели. Надежда же есть на то, что, выполняя свои предвыборные обещания хотя бы первое время, то есть, решая внутренние проблемы, коих в США накопилось великое множество, Трамп даст миру и в том числе России передышку».
Эксперт уверена в том, что Россия должна соблюдать осторожность в отношениях с новым американским президентом – «не должно быть ни в коем случае "друга Дональда", иначе мы рискуем попасть в очередную ловушку противника, как это уже не раз было в истории нашей страны».
Вместе с тем политолог не разделяет опасений отдельных внутрироссийских политических кругов, связанные с тем, что Трамп якобы позволит Кремлю «слить Донбасс в обмен на признание Крыма».
«То, что Крым - территория России, мировое сообщество признало по факту. В ситуации с Донбассом и остатками Украины стоит, безусловно, ждать неких неожиданных решений Кремля. Но речь не идёт не о "сливе", который неизбежно приведёт к кровавой катастрофе, в том числе - в самой России», - уверена Макеева.
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