В поздравительной телеграмме Дональду Трампу Владимир Путин пожелал успехов на посту президента и «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Так же на сайте пишут, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном» возможно «на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества». Также Путин рассчитывает на решение «актуальных вопросов международной повестки дня и поиск эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности».

Во время избирательной кампании противники Трампа неоднократно критиковали его положительные заявления о деятельности Путина.

Трамп заявлял, что если станет президентом сможет наладить диалог с российским лидером. Критики Трампа обращали внимание на то, что риторика кандидата звучит на фоне российской операции в Сирии, которая негативно воспринимается на Западе.

Кремль категорически отрицал предположения о том, что Москва сделала ставку на Трампа. Российские власти подчеркивали, что не вмешиваются в избирательную кампанию в США. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что Путин может дать оценку итогам президентских выборов в США во время вручения верительных грамот иностранными послами, которое состоится в среду, 9 ноября.

Дональд Трамп станет президентом США. Официальные итоги еще не подведены, однако Хиллари Клинтон уже позвонила ему и признала поражение.