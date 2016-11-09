Розанов: Победа Трампа была очевидна задолго до голосования
Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа была очевидна задолго до проведения самого голосования, считает заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
«Решение в пользу Трампа было принято высшей американской элитой вполне рационально, последовательно и осознанно, - отмечает эксперт. - Дальше был разыгран лихо закрученный голливудский сюжет, без которого не обходятся никакие демократические процедуры в США. Триллер был захватывающим и крайне убедительным – с картинными падениями в обморок, недовольством мексиканцев и сексуальных меньшинств, разоблачениями хакеров и обвинениями вездесущего Путина. Главный злодей в результате “неожиданно” оказался триумфатором. Все по законам жанра».
По мнению политолога, в глупом свете выставили себя лишь явные марионеточные русофобы в лице Украины, Польши, стран Прибалтики. Представители политических элит этих стран с начала избирательной кампании нелестно высказывались о Трампе. «Их подвело отсутствие элементарного здравого смысла и минимальных аналитических способностей. Они реально поверили в разыгранный для всего мира и самих американцев спектакль… Победа Трампа – это крах русофобской мифологии и пропаганды для массового потребителя. Для Киева, в частности, это провал и жесточайшее моральное поражение, с чем мы наших наивных и недальновидных братьев и поздравляем!», - подытожил Розанов.
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