В Дагестане пройдет конференция по информационному противодействию терроризму
В Махачкале 11-12 ноября 2016 года состоится ежегодная конференция «Информационное противоборство с терроризмом», в рамках которой будут обнародованы свежие социологические и аналитические данные о восприятии экстремистской идеологии на Северном Кавказе, динамике роста преступлений террористической направленности, будет дан прогноз развития террористической угрозы.
Организаторами мероприятия выступают Министерство печати и информации Республики Дагестан, ГАУ РД «Дагпечать», Институт Востоковедения РАН, Клуб стратегических инициатив «КАСПИЙ». Среди участников – руководители органов исполнительной власти Республики Дагестан, непосредственно занимающиеся противодействием экстремизму и терроризму, а также учёные - социологи, политологи, религиоведы, специалисты по Северному Кавказу, члены Общественной палаты РФ, представители религиозных организаций, руководители «Лиги безопасного Интернета», северо-кавказских отделений «Кибердружины».
Эксперты также проанализируют отношение российских мусульман СКФО к запрещённой в РФ террористической группировке «Исламское государство» (ДАИШ) во взаимосвязи с военной операцией ВКС РФ в Сирии и сделают вывод о тенденциях угрозы терроризма в России, отмечает портал «Северо-Кавказское новостное агентство - СКФОNews».
По словам министра печати и информации Республики Дагестан Бурлият Токболатовой, Дагестану выпала судьба быть одним из первых на передовой борьбы с терроризмом. Так, конференция приурочена к 20-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске 16 ноября 1996 года, унесшего десятки человеческих жизней. «Очевидно, что вести войну с террористами должны силовые ведомства, но окончательно победить его, то есть изжить терроризм сможет только само общество. Уверена, что одним из действенных способов решения этой проблемы, является комплексное информационное противодействие идеологии терроризма», - отметила министр.
На основании материалов конференции Институтом Востоковедения РАН издан сборник научных статей, который будет представлен в первый день работы мероприятия.
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