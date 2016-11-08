«Альфа-банк» спонсирует геноцид русского народа в Донбассе
Государственная Дума РФ одобрила предложенный депутатом от «Единой России» Евгением Фёдоровым запрос о проверке «Альфа-Банка» на причастность к финансированию украинских террористов.
Поводом для запроса послужила публикация в сети материала о том, что украинская дочерняя структура российского коммерческого банка спонсирует действующих в Донбассе киевских карателей, сообщает ИА «Новороссия».
По словам инициатора запроса Евгения Фёдорова, компетентные органы РФ изучат источники финансирования «Альфа-банка Украина». «Также принимается и решение об участии в геноциде — с согласия или при ненадлежащем контроле со стороны собственника в Москве. Поэтому мы и хотим провести проверку, чтобы понять, какие шаги должны быть предприняты далее», - пояснил депутат.
Запрос, поданный Фёдоровым, «приятное свидетельство правовой культуры и грамотности представителей Российского государства», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, любая поддержка нацизма недопустима.
«Не имеет значения, что дочка “Альфа-банка” жила по украинским законам, по которым и осуществлялся геноцид. Имеет значение, что головной офис банка живёт по российским. Конечно, если банк осуществлял платежи карателям не из своих денег, а лишь позволял проводить через свои счета оплату боевикам ВСУ, то с формальной точки зрения спонсором нацизма он не является», - полагает Делягин.
Отмечается, что одними из основных бенефициаров и акционеров «Альфа-банка» являются миллиардеры Михаил Фридман и Герман Хан.
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