У здания Одесской областной государственной администрации 8 ноября 2016 года прошел сбор подписей за отставку губернатора Михаила Саакашвили, сообщает Таймер .

По информации агенства, на площади перед обладминистрацией установили рекламную конструкцию, на которой размещены плакаты на тему увольнения главы Одесской области. В частности, один из них гласит: «Выперли из Тбилиси — вышвырнем из Одессы».

Так же на площади для горожан устроили бесплатную раздачу шашлыков под аккомпанемент грузинских песен.

Напомним, что 7 ноября губернатор Одесской области Саакашвили объяснил свою решение критической ситуацией с коррупцией на Украине, подчеркнув, что «Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров».

В администрации президента Украины заявили, что отставку губернатора Одесской области Михаила Саакашвили готовили еще летом. «Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее, сам ушел, а не отставили», — отметил источник. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что Саакашвили решил уйти в отставку со своего поста из-за проигрыша его сторонников на парламентских выборах в Грузии. Глава государства уточнил, что правительство поддержит отставку 9 ноября.