Украинцы устроили Саакашвили «проводы» с поста губернатора
У здания Одесской областной государственной администрации 8 ноября 2016 года прошел сбор подписей за отставку губернатора Михаила Саакашвили, сообщает Таймер.
По информации агенства, на площади перед обладминистрацией установили рекламную конструкцию, на которой размещены плакаты на тему увольнения главы Одесской области. В частности, один из них гласит: «Выперли из Тбилиси — вышвырнем из Одессы».
Так же на площади для горожан устроили бесплатную раздачу шашлыков под аккомпанемент грузинских песен.
Напомним, что 7 ноября губернатор Одесской области Саакашвили объяснил свою решение критической ситуацией с коррупцией на Украине, подчеркнув, что «Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров».
В администрации президента Украины заявили, что отставку губернатора Одесской области Михаила Саакашвили готовили еще летом. «Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее, сам ушел, а не отставили», — отметил источник. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что Саакашвили решил уйти в отставку со своего поста из-за проигрыша его сторонников на парламентских выборах в Грузии. Глава государства уточнил, что правительство поддержит отставку 9 ноября.
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