Турецкие СМИ: Су-24 сбили американцы, чтобы подставить Эрдогана
Влиятельное турецкое издание Aksam заявило о причастности США к атаке на российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе Сирии 24 ноября 2015 года.
При этом турецкие журналисты сослались на мнение российского политического эксперта, экс-сотрудника Службы внешней разведки (СВР) РФ, директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова, который считает, что за атакой на Су-24 стояли американские военные с авиабазы Инджирлик и тесно связанные с ними сторонники террористической группировки Фетхуллаха Гюлена. Они же являлись организаторами неудачного путча 16 июля 2016 года, целью которого было отстранение от власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, информирует телеканал «Звезда».
Как ранее сообщал портал «Евразия», в числе арестованных после подавления путча 16 июля 2016 года были пилоты турецкого истребителя F-16, сбившие 24 ноября 2015 года российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Данный инцидент, приведший к гибели двоих военнослужащих Вооружённых сил РФ, привел к резкому ухудшению отношений между Москвой и Анкарой.
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