Дугин: Жители США решают судьбу человечества (ВИДЕО)
В Соединённых Штатах Америки 8 ноября 2016 года проходят президентские выборы. За кресло хозяина Белого дома соперничают кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и представитель демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
По мнению лидера Международного Евразийского движения, философа и политолога Александра Дугина, на выборах в США решается судьба человечества.
Эксперт уверен в том, что победа глобалистки Клинтон неизбежно приведет к новой мировой войне, тогда как ее оппонент Дональд Трамп – представитель «Америки, которую мы потеряли» - страны, отказавшейся от мировой гегемонии и вернувшейся к своим корням. Победа Трампа приведет к полному перезапуску мировой системы, считает Дугин. В результате, и сами американцы, и другие народы обретут свободу.
«В любом случае завтра мир будет другим. Либо намного хуже, чем сейчас, либо намного лучше. Совершенно ясно только одно: он уже никогда не будет прежним», - заявил философ в своей авторской передаче «Директива Дугина» на телеканале «Царьград».
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