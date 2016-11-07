Саакашвили обвинил Порошенко в коррупции и подал в отставку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный в мае 2015 года киевской хунтой на должность губернатора Одесской области, 7 ноября 2016 года подал в отставку.
Саакашвили публично обвинил главаря киевской хунты Петра Порошенко в поддержке коррупционных кланов и притеснении своих ставленников.
«Реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана: клан бандитский, уголовный, из убийц 90-х Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов) и "измаильский" коррупционный клан Урбанского (председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский), и всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам-сепаратистам из "Нашего края" и от Антона Киссе (сопредседатель "Нашего края", нардеп группы из "Возрождения")», - цитирует заявление политического гастарбайтера Саакашвили «Интерфакс».
«В сложившейся ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы», - заявил бывший президент Грузии.
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