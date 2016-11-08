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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство Молдова на пороге перемен
Молдавские страсти"
По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель матрицу т.н. о По пути на бойню
По пути на бойню"
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически «Народ находится вне рамок правового поля…»
Россиянская нация?!"

8 ноября 2016, 06:41
русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин
Ходаковский и Нотин обсудят роль Донбасса в глобальном конфликте (ВИДЕО)

Лидер «Патриотических сил Донбасса», военно-политический и общественный деятель ДНР Александр Ходаковский и русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин примут участие в очередной скайп-конференции Москва-Донбасс.

Темой обсуждения станет роль Донбасса в мировом глобальном конфликте и место событий Русской Весны в новом мировом переделе.

Скайп-конференция состоится 8 ноября 2016 года в 19-00 и будет доступна в режиме онлайн на платформе интернет-канала «Диалог».


13 ноября 2016, 10:18
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Клинтон винит в своем поражении на выборах главу ФБР

Потерпевшая поражение на выборах президента США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон возложила вину за свою неудачу на главу ФБР Джеймса Коми. «Есть много причин, из-за которых эти выборы не были успешными, - заявила Клинтон в интервью Washington Post.
13 ноября 2016, 10:13

Сотрудники МГБ ДНР задержали украинских нацистов, причастных к убийству «Моторолы»

Сотрудники МГБ ДНР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 11 ноября 2016 года задержали шестерых участников украинской неонацистской группировки Misanthropic Division.
13 ноября 2016, 09:32
Президент России Владимир Путин

Россия вновь спасла Геническ от «холодомора»

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина власти Республики Крым начали поставки газа в замерзающий город Геническ Херсонской области. Как сообщает Лента.
13 ноября 2016, 09:04
русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин

Нотин: Киевская хунта боится ослабления Запада (ВИДЕО)

Нацистский режим на Украине держится исключительно за счёт военной истерии и финансовой поддержки Запада, уверен историк и общественный деятель, член Изборского клуба Александр Нотин.
13 ноября 2016, 00:59
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Позиция УПЦ МП отталкивает украинцев от Русского Мира (ВИДЕО)

В происходящем на бывшей Украине конфликте Украинская Православная Церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заняла молчаливую позицию, тем самым, по сути, оттолкнув многих жителей Украины от Русского Мира.
12 ноября 2016, 22:25
Донецкий блогер и журналист Надя Инди

Инди: Пустые заявления Захарченко дискредитируют и его, и Республику (ВИДЕО)

Обстрелы населенных пунктов Донбасса украинской артиллерией не прекращаются. В свою очередь, руководство ДНР, несмотря на громкие заявления о возможном наступлении, продолжает следовать Минским соглашениям и ничего не предпринимает.
12 ноября 2016, 15:10

Трампу угрожают импичментом

Алан Лихтман, профессор Американского университета в Вашингтоне, который безошибочно угадывал результаты выборов президента США с 1984 года и так же предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предположил возможный импичмент избранному президенту, пишет The Washington Post.
11 ноября 2016, 22:22

Украинский самолет загорелся при посадке в Лейпциге

Госпредприятие "Антонов" сообщило, что 10 ноября 2016 года в аэропорту немецкого города Лейпциг после заруливания самолета Ан-225 "Мрия" на стоянку, при выключении двигателей "в процессе выбега роторов на втором двигателе произошел краткосрочный (в течение 15-16 секунд) выброс пламени", сообщает РИА Новости .
11 ноября 2016, 17:17
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Мы понимали, что Донбасс – не Крым, но иного выхода не было (ВИДЕО)

На плечи Донбасса, как и всего русского народа, легла мессианская задача.
11 ноября 2016, 17:03
русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин

Нотин: Запад не дает России освободиться от неолиберализма (ВИДЕО)

Противостояние в Донбассе носит характер духовной борьбы, противостояния между сатанизмом, олицетворяемым Западом, и православием, полагает русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин.
11 ноября 2016, 16:40
писатель и блогер, доброволец армии ДНР Павел «Шекспир» Раста

Раста: Восстание в Донбассе стало началом конца глобального мирового проекта

Донбасс оказался в эпицентре глобального тектонического процесса. Именно здесь происходит цивилизационное пробуждение Русского Мира, который имеет все признаки молодой самобытной мощной цивилизации.
9 ноября 2016, 23:20
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Не стоит питать иллюзий относительно Трампа

Ошибочно полагать, что избранный президентом США республиканец Дональд Трамп вернет свою страну к временам доктрины Монро, но вместе с тем есть надежда, что он обеспечит России передышку, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
9 ноября 2016, 20:50

Путин поздравил нового президента США

В поздравительной телеграмме Дональду Трампу Владимир Путин пожелал успехов на посту президента и «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния», говорится в сообщении на сайте Кремля.
9 ноября 2016, 17:37
политолог, главный редактор ИА "Новороссия" Андрей Коваленко

Коваленко: В лице Трампа победил правоконсервативный интернационал

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может иметь немало измерений и неожиданных результатов, поэтому от шапкозакидательских настроений следует воздержаться.
9 ноября 2016, 16:58
заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов

Розанов: Победа Трампа была очевидна задолго до голосования

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа была очевидна задолго до проведения самого голосования, считает заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
9 ноября 2016, 08:23
министр печати и информации Республики Дагестан Бурлият Токболатова

В Дагестане пройдет конференция по информационному противодействию терроризму

В Махачкале 11-12 ноября 2016 года состоится ежегодная конференция «Информационное противоборство с терроризмом», в рамках которой будут обнародованы свежие социологические и аналитические данные о восприятии экстремистской идеологии на Северном Кавказе, динамике роста преступлений террористической направленности, будет дан прогноз развития террористической угрозы.
9 ноября 2016, 01:45
Депутат Государственной думы Российской Федерации, известный писатель Сергей Шаргунов выступит за создание в Госдуме РФ межфракционной группы по защите Донбасса. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом Шаргунов заявил 8 ноября 2016 года, в

В Госдуме РФ инициируют обсуждение судьбы ДНР и ЛНР (ФОТО)

Депутат Государственной думы Российской Федерации, известный писатель Сергей Шаргунов выступит за создание в Госдуме РФ межфракционной группы по защите Донбасса.
8 ноября 2016, 20:40
Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров

«Альфа-банк» спонсирует геноцид русского народа в Донбассе

Государственная Дума РФ одобрила предложенный депутатом от «Единой России» Евгением Фёдоровым запрос о проверке «Альфа-Банка» на причастность к финансированию украинских террористов.
8 ноября 2016, 20:02

Украинцы устроили Саакашвили «проводы» с поста губернатора

У здания Одесской областной государственной администрации 8 ноября 2016 года прошел сбор подписей за отставку губернатора Михаила Саакашвили, сообщает Таймер.
8 ноября 2016, 20:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкие СМИ: Су-24 сбили американцы, чтобы подставить Эрдогана

Влиятельное турецкое издание Aksam заявило о причастности США к атаке на российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе Сирии 24 ноября 2015 года.
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