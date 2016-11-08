Ходаковский и Нотин обсудят роль Донбасса в глобальном конфликте (ВИДЕО)
Лидер «Патриотических сил Донбасса», военно-политический и общественный деятель ДНР Александр Ходаковский и русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин примут участие в очередной скайп-конференции Москва-Донбасс.
Темой обсуждения станет роль Донбасса в мировом глобальном конфликте и место событий Русской Весны в новом мировом переделе.
Скайп-конференция состоится 8 ноября 2016 года в 19-00 и будет доступна в режиме онлайн на платформе интернет-канала «Диалог».
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