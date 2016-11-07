Макеева: Идеи далеко не сразу ложатся в основу политики (ВИДЕО)
Идеи, как правило, проходят очень сложный путь, прежде чем начинают срабатывать, отметила эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева в ходе состоявшейся 1 ноября 2016 года скайп-конференции с лидером «Патриотических сил Донбасса», бывшим секретарём Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским.
По словам политолога, идеи тем и отличаются от политтехнологий, что их нельзя протолкнуть за хорошую плату. Они могут сработать через несколько лет, а могут и через несколько поколений.
«В начале 2000-х само слово “геополитика” воспринималось как нечто смешное и маргинальное, как “гитлеровская лженаука” из советской энциклопедии. Сейчас геополитическим дискурсом овладели наши первые лица, и на эту тему даже читаются лекции в Генштабе. То, что происходит сейчас в Сирии – результат понимания всего этого, и я принимала участие в “прокачивании” данного дискурса. С большой задержкой, но он сработал. И все интеллектуальные процессы именно такие. Они влияют на актуальную политику очень опосредовано, и может быть не в той степени, в какой хотелось бы. Тем не менее, я наблюдаю, что определенные, хоть и очень медленные, подвижки идут», - пояснила Макеева.
По её мнению, если в начале 2000-х годов идеологией в России занимались исключительно либералы, то сейчас выросло целое патриотическое экспертное сообщество, каким, например, является Изборский клуб.
«В конце концов, это те концепции, которые доносятся наверх, и начинают работать. Да, это сложный путь, но именно сложные пути работают, и по ним стоит идти», - заключила эксперт.
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