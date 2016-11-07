Ходаковский: Не стоит вешать всех собак на Суркова (ВИДЕО)
Не стоит обвинять во всех смертных грехах главного куратора политики Москвы в Донбассе, помощника президента РФ Владислава Суркова, так как все его действия исходят из текущей политической конъюнктуры – лавирования, попыток замириться с Европой, снизить санкционную нагрузку и в то же время сбалансировать ситуацию в ДНР и ЛНР, считает лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.
«В какой-то степени правы те люди, которые говорят, что все происходившее в Донбассе было не в интересах Москвы. Последующие события показали, что многие действия были направлены на купирование ситуации здесь, почему пассионарный подъем почил в бозе, о чем мы горько сожалеем и пытаемся и должны его реанимировать. В этом вся суть рисков, которые мы приняли на себя. И мы идем на них сознательно, так как понимаем, что нельзя дать умереть тому, что тянет на себе всю ситуацию. Сурков действует так, как требует от него конъюнктура. Он не занимается самодеятельностью, поэтому те, кто бросает в его адрес упреки, не совсем правы. Он действует по своей методологии, но если бы на его месте был кто-то другой, в целом реализовывалась та же политика», - высказал свою точку зрения Ходаковский в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой, которая состоялась 1 ноября 2016 года.
Утверждение Ходаковского вызвало полемику. Так, Наталья Макеева напомнила о шестой колонне и отметила, что многое зависит от конкретного человека, его мотива, интеллектуальных и организаторских способностей, а также того, что он вкладывает в свои действия. Политолог убеждена в том, что будь на месте Суркова другой человек, ситуация в Донбассе могла бы сложиться совершенно иным образом.
«Если бы исполнитель был другой, то события могли развиваться совершенно по другому сценарию. Если бы поставили кого-нибудь из нашей интеллектуальной группы, то возможно была бы иная ситуация, потому что от человека многое зависит», - полагает Макеева.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".