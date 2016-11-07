«Юг России» провёл первую открытую конференцию в Донецке (ФОТО)
В Донецке 5 ноября 2016 года состоялась первая открытая конференция общественного движения «Юг России». Участники мероприятия обсудили проблемы Русской цивилизации и место сражающегося Донбасса в цивилизационном пробуждении Русского Мира.
В конференции приняли участие общественно-политические деятели из Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону, Воронежа и других городов России.
Участников мероприятия приветствовал лидер ДНР Александр Захарченко, который пожелал общественному движению «Юг России» расширять формат мероприятий и аудиторию.
В первой части конференции её участники и зрители заслушали выступление российского учёного-историка из Воронежского государственного университета Аркадия Минакова, который сделал доклад по русскому консерватизму и развитию данной общественно-политической мысли в современной России.
Вторая часть мероприятия носила формат круглого стола по теме «Русская цивилизация. Воюющий Донбасс - как эпицентр цивилизационного пробуждения Русского Мира», в котором мог выступить каждый из экспертов, сообщает «Донецкая Республика 2005».
По словам лидера общественного движения «Юг России» Андрея Пургина, Донбасс является фронтиром России, и именно здесь «разрабатываются актуальные идеологические концепции и подходы, которые могут стать адекватным ответом на вызовы современности».
Лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский в свою очередь обратил внимание на необходимость понимания того, какое государство и общество мы хотим построить. «Сегодня разочарование в так называемых демократических ценностях – единое на всем постсоветском пространстве. И мы, рано или поздно, придем к чему-то, что напоминает монархию, но с присущими нашему народу инструментами народовластия. Сейчас же для республик Донбасса очень важен приток свежих мыслей, идей и мнений из России. Донецкое общество также неустойчиво в своих предпочтениях, и, не имея жесткого идеологического базиса, подвержено влиянию извне и упадническим настроениям», - заключил Ходаковский.
Модератор круглого стола, политолог и публицист из Ростова-на-Дону Станислав Смагин в своем выступлении подчеркнул, что каждый русский человек переживает за судьбу Донбасса. «У кого этого чувства нет – тот не русский», - высказал свою точку зрения эксперт.
Отметим, что о создании общественной инициативы «Юг России» было объявлено на круглом столе в Ростове-на-Дону 19 февраля 2016 года. После этого собрания экспертов объединения проходили также в Воронеже и Луганске.
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