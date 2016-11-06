Ходаковский: Я возражал против отстранения Стрелкова (ВИДЕО)
Лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-министр государственной безопасности и бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский в ходе прошедшей 25 октября 2016 года скайп-конференции с участием главы Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителя главного редактора портала «Евразия»Натальи Макеевой и корреспондента портала «Евразия» Дмитрия Павленко рассказал о своей совместной работе и взаимоотношениях с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым и бывшим премьер-министром ДНР Александром Бородаем в течение лета 2014 года.
По словам Ходаковского, он был одним из тех, кто в мае 2014 года убедил Бородая взять на себя обязанности премьер-министра ДНР. По мнению Ходаковского, ещё тогда планировался отзыв Стрелкова из Славянска в Донецк для руководства созданным Министерством обороны ДНР. Командир батальона «Восток» и по совместительству министр госбезопасности молодой Республики считал, что близкий друг руководителя обороны Славянска Бородай станет тем человеком, который не допустит трений между ним – местным и гражданином России Стрелковым.
«Стрелков, несмотря на настойчивые требования Бородая выдвинуться из Славянска в Донецк для руководства Министерством обороны, отказался выходить оттуда, отказался оставлять свой личный состав и остался там до конца. Любую славу, любой позор он принял и перенес вместе с вверенными ему подразделениями и командирами», - отметил Ходаковский.
Командир «Востока» также опроверг информацию из книги Захара Прилепина «Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей войны» о якобы планировавшейся на 7 июля 2014 года операции по деблокаде Славянска. Прилепину об этом якобы сообщил действующий глава ДНР, а на момент тех событий – командир батальона «Оплот» Александр Захарченко.
«Захара Прилепина ввели в заблуждение, - пояснил Ходаковский. - Не было ни ресурсов, ни возможностей, ни стратегического плана. Я был министром госбезопасности, Стрелков был министром обороны, Бородай был премьер-министром, вице-премьером по экономике был мой политический соратник, министром налогов и сборов – моя правая рука. Мы составляли тот актив, который принимал решения. Захарченко на тот момент не занимал никаких государственных должностей. Все взаимосвязи, все ниточки и переплетения проходили так или иначе через нас. Соответственно, весь центр принятия решений был сосредоточен вокруг меня или вокруг Бородая, а я входил в этот центр как равнозначная и равноправная единица. Я не то чтобы владел первичной информацией, мы ее, собственно, и порождали, находясь в этом узком кругу. Уж кто, а я наверняка был бы в курсе, если бы планировалось какое-то наступление для деблокирования Славянска. Действительно, Славянск пребывал на тот момент в тяжелом положении. Мы встречались с одним из командиров – “Гюрзой”, который жаловался на невозможность подвоза помощи в Славянск извне, потому что на большинстве направлений уже находятся ВСУ. Это действительно было так и ситуация с каждым днем ухудшалась. Я думаю, Стрелков это чувствовал как никто другой, находясь там».
Лидер «Патриотических сил Донбасса» также подчеркнул, что до выхода Стрелкова и вверенных ему подразделений из Славянска наиболее крупными военными формированиями ДНР в Донецке были «Восток» и «Оплот». При этом «Восток» занимался выстраиванием линии обороны, прежде всего на наиболее опасном западном направлении, а «Оплот» по договоренности между Ходаковским и Захарченко исполнял комендантские функции.
Ходаковский также заявил, что, несмотря на расхождения во взглядах и публичные взаимные пикировки со Стрелковым, они не допускали в отношении друг друга никаких предательств. Так, командир «Востока» отверг предложения Бородая и его помощника занять должность министра обороны ДНР вместо Стрелкова.
«Бородай и некто Валентин Иванович (Мотузенко – прим.ред.), который помощник Бородая и в свое время возглавлял подразделение “Кальмиус”, склоняли меня к тому, чтобы совокупными усилиями убрать Стрелкова из Донецка уже после его выхода из Славянска с предложением мне стать министром обороны. Естественно я отверг это предложение, и в результате они нашли более сговорчивую кандидатуру – Владимира Кононова, с которым Захарченко пересекался во время боев за Дмитровку. И другого рода были подобные ситуации, когда меня склоняли к чему-то абсолютно недружественному в адрес Стрелкова, но я никогда не поддерживал такие инициативы, потому что считал, что это не по-офицерски, даже если это приемлемо с политической точки зрения», - рассказал Ходаковский.
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