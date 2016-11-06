Ходаковский: Донбасс нуждается во внимании со стороны России (ВИДЕО)
Донбасс получает недостаточно внимания со стороны России, и как следствие, у людей возникает непонимание ситуации, возникают вопросы: почему политика в Крыму и Сирии одна, а в ДНР и ЛНР – совершенно иная, считает лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.
«Много было актеров, которые приезжали сюда, давали концерты, ездили на передовую. Сейчас этого нет. И во всех сферах ощущается дефицит именно такого взаимодействия. Общая атмосфера потускнела. Требуется больше внимания со стороны России. Не только в виде гумконвоев», - пояснил общественный деятель ДНР, выступая в ходе прошедшей 1 ноября 2016 года скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой.
По мнению Ходаковского, необходимо, чтобы в Донбасс пошел поток тех людей, которые ознаменует собой тесные связи между республиками и Россией, а также «поможет нам довести до людей то глобальное значение России и русского, и тогда мы найдем ответ на вопрос, в чем заключается наша идеология».
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