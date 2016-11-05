В Донецке пройдет конференция, посвящённая Русской цивилизации
Общественное движение «Юг России» проводит 5 ноября 2016 года в столице Донецкой Народной Республики конференцию «Русская Цивилизация. Воюющий Донбасс, как эпицентр цивилизационного пробуждения Русского Мира».
В мероприятии примут участие ученые, политологи, журналисты и общественные деятели из ДНР, ЛНР и Российской Федерации, сообщает «Донецкая Республика 2005».
В рамках конференции состоится выступление доктора исторических наук, доцента Воронежского государственного университета Аркадия Минакова с докладом по теме «Консерватизм как система ценностей и стиль мышления, консерватизм в современной России», а также круглый стол, посвященный Русской цивилизации и Донбассу, как эпицентру пробуждения Русского мира.
Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля «Shahtar Plazza» по адресу: город Донецк, проспект Германа Титова, 15. Начало: 13-00.
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