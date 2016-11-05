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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель матрицу т.н. о По пути на бойню
По пути на бойню"
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически «Народ находится вне рамок правового поля…»
Россиянская нация?!"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"

5 ноября 2016, 01:44
Историк Аркадий Минаков
В Донецке пройдет конференция, посвящённая Русской цивилизации

Общественное движение «Юг России» проводит 5 ноября 2016 года в столице Донецкой Народной Республики конференцию «Русская Цивилизация. Воюющий Донбасс, как эпицентр цивилизационного пробуждения Русского Мира».

В мероприятии примут участие ученые, политологи, журналисты и общественные деятели из ДНР, ЛНР и Российской Федерации, сообщает «Донецкая Республика 2005».

В рамках конференции состоится выступление доктора исторических наук, доцента Воронежского государственного университета Аркадия Минакова с докладом по теме «Консерватизм как система ценностей и стиль мышления, консерватизм в современной России», а также круглый стол, посвященный Русской цивилизации и Донбассу, как эпицентру пробуждения Русского мира.

Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля «Shahtar Plazza» по адресу: город Донецк, проспект Германа Титова, 15. Начало: 13-00.


6 ноября 2016, 09:33
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Я возражал против отстранения Стрелкова (ВИДЕО)

Лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-министр государственной безопасности и бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский в ходе прошедшей 25 октября 2016 года скайп-конференции с участием главы Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителя главного редактора портала «Евразия» Натальи Макеевой и корреспондента портала «Евразия» Дмитрия Павленко рассказал о своей совместной работе и взаимоотношениях с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым и бывшим премьер-министром ДНР Александром Бородаем в течение лета 2014 года.
6 ноября 2016, 01:18
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Донбасс нуждается во внимании со стороны России (ВИДЕО)

Донбасс получает недостаточно внимания со стороны России, и как следствие, у людей возникает непонимание ситуации, возникают вопросы: почему политика в Крыму и Сирии одна, а в ДНР и ЛНР – совершенно иная, считает лидер «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.
4 ноября 2016, 17:11
На снимке: ответственный секретарь портала «Евразия» Наталья Макеева Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства прошли 4 ноября 2016 года в Москве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», шествие прошло по центру российской столицы, по Т

Макеева: День народного единства стал главным светским праздником РФ (ФОТО&ВИДЕО)

Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства прошли 4 ноября 2016 года в Москве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», шествие прошло по центру российской столицы, по Тверской улице, к Манежной площади, где состоялся митинг-концерт.
4 ноября 2016, 15:10
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон обвинили в государственной измене

Война компроматов накануне намеченных на 8 ноября 2016 года президентских выборов в США набирает обороты.
4 ноября 2016, 14:48
Князь Владимир

В столице России открыт памятник князю Владимиру - крестителю Руси

В центре Москвы на Боровицкой площади торжественно открыт памятник русскому князю Владимиру Святославичу, совершившему в 988 году крещение Руси.
4 ноября 2016, 14:27
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский: Идеология усугубит раскол в обществе (ВИДЕО)

На текущем этапе существования Донецкой Народной Республики говорить о какой-либо конкретной доминирующей идеологии несвоевременно, полагает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
4 ноября 2016, 13:53
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks не верит в победу Трампа

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж считает невозможной победу на президентских выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа. По его словам, против Трампа работает сейчас вся американская пропагандистская машина.
4 ноября 2016, 01:43
Глава ЛНР Игорь Плотницкий

Плотницкий обезглавил ЛНР в интересах Киева?

Влиятельное российское информационное издание «Комсомольская правда» опубликовало 3 ноября 2016 года статью «Генпрокуратура двойного подчинения», в которой содержатся материалы, свидетельствующие о связях главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого и подконтрольной ему генеральной прокуратуры ЛНР с Украиной.
3 ноября 2016, 21:37
лидер «Патриотических сил Донбасса», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Мы являемся заложниками политической ситуации (ВИДЕО)

Когда принимались решения о судьбе Новороссии, мнения представителей народных республик Донбасса никто не спрашивал.
2 ноября 2016, 19:58
Глава ДНР Александр Захарченко

Захарченко пообещал приехать в Киев, чтобы решить вопрос передачи Дебальцево

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прокомментировал требования киевской хунты вернуть под контроль ВСУ Дебальцево. Донецкий лидер посоветовал украинским террористам забыть о Дебальцево и о ДНР в целом, передаёт ИА «Новороссия».
2 ноября 2016, 13:30
публицист и блоггер, доброволец армии Новороссии Павел «Шекспир» Раста

Раста: Украинский террор остановит лишь справедливое возмездие

Украина совершает все новые и новые террористические акты против населения Донецкой Народной Республики.
2 ноября 2016, 13:01

Гендерный фашизм: в Англии у родителей отобрали дочь за запрет на смену пола

14-летнюю девочку изъяли из семьи за родительский запрет на смену пола. Инцидент произошёл в Англии. Так, в государственной английской школе детям прививали необходимость смены пола как одной из форм обретения свободы от родителей.
1 ноября 2016, 18:40
Писатель и публицист Владимир Карпец

Идеолог социал-монархизма Владимир Карпец нуждается в помощи

Писатель и публицист, автор сборника «Социал-монархизм» Владимир Карпец нуждается в срочной материальной помощи, информирует Россия 3. В настоящее время Карпец серьезно болен. Соратники писателя просят всех неравнодушных оказать ему посильную помощь.
1 ноября 2016, 18:28
Общественный активист Геннадий Сивак

Жители Геническа просят Россию спасти их от холодов (ФОТО)

Жители временно оккупированного киевской хунтой города Геническ Херсонской области обратились к главе Республике Крым Сергею Аксёнову с просьбой о поставках газа. Об этом сообщил новостному изданию «Политнавигатор» общественный активист Геннадий Сивак.
31 октября 2016, 23:15
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский обсудит с журналистами настоящее и перспективы ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

Очередная скайп-конференция Москва-Донбасс состоится 1 ноября 2016 года в 18-00 по московскому времени и будет посвящена текущей ситуации и перспективам Донецкой и Луганской народных республик.
31 октября 2016, 22:59
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Главные внутренние враги – патологическое недоверие и внутренняя конкуренция (ВИДЕО)

Главные внутренние враги и России, и народных республик – патологическое недоверие и жёсткая внутренняя конкуренция, считает лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.
31 октября 2016, 22:45
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Строительство гражданской политической нации приведет к распаду России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслава Михайлова о создании федерального закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», сообщает РБК.
30 октября 2016, 18:13
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Обмен Косяка не является «косяком» спецслужб ДНР (ВИДЕО)

В ходе состоявшегося в сентябре 2016 года обмена пленными ДНР получила бывшего заместителя начальника управления СБУ по Донецкой области Евгения Косяка, который ранее вел следствие в отношении активистов движения «Донецкая Республика».
30 октября 2016, 00:51
Глава ЛНР Игорь Плотницкий

Плотницкий собирается освободить Украину от нацизма малой кровью

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что готовит освобождение Украины от нацизма малой кровью. Этим он объяснил затянувшиеся Минские соглашения и «заморозку» конфликта в Донбассе.
29 октября 2016, 22:36
лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский

Ходаковский: СБУ предала Украину (ВИДЕО)

В феврале 2014 года во время противостояния в Киеве СБУ фактически перешла на сторону организаторов государственного переворота, заявил лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский.
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