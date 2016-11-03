Ходаковский: Мы являемся заложниками политической ситуации (ВИДЕО)
Когда принимались решения о судьбе Новороссии, мнения представителей народных республик Донбасса никто не спрашивал. В итоге, их жители фактически стали заложниками ситуации, отметил лидер «Патриотических сил Донбасса», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский.
«Чтобы люди могли нормально жить, мы должны создавать систему устойчивого самоуправления. Мы не должны вызывать искусственного диссонанса в сознании людей. Если мы имеем задачу пятиться назад в сторону интеграции с Украиной, то зачем создавать такие векторы, которые, наоборот, людей вдохновляют и показывают дорогу в ином направлении, - задается вопросом политик. - Это и ошибка, и преступление тех людей, которые формируют одни фантомы, а на практике реализуют другую политику».
Ходаковский считает, что те люди, которые занимаются самоуправлением территорией, не должны заниматься идеологией и созданием смыслов. Эти функции должны быть разграничены и не входить в противоречие друг с другом.
«По сравнению с начальным периодом, сейчас нельзя выделить четких идеологических центров. Те, кто могли их создавать, находятся в состоянии фрустрации, растеряны и испытывают внутренний диссонанс. Все они оказались дезориентированы и понимают насколько политика идет вразрез с идеологической духовной составляющей и поэтому не торопятся активизироваться… Единство нашего пространства – Донбасс и Россия – на это мы ориентируемся, независимо от политики и разночтений в идеологических подходах. Это выступает объединяющим началом и является светом в конце туннеля», - заявил лидер «Патриотических сил Донбасса» в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой, которая состоялась 1 ноября 2016 года.
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