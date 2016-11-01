Идеолог социал-монархизма Владимир Карпец нуждается в помощи
Писатель и публицист, автор сборника «Социал-монархизм» Владимир Карпец нуждается в срочной материальной помощи, информирует Россия 3.
В настоящее время Карпец серьезно болен. Соратники писателя просят всех неравнодушных оказать ему посильную помощь. Номер карты Сбербанка для перевода средств: 639002389058478744.
Список основных публикаций Карпца доступен по ссылке.
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