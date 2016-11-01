Жители Геническа просят Россию спасти их от холодов (ФОТО)
Жители временно оккупированного киевской хунтой города Геническ Херсонской области обратились к главе Республике Крым Сергею Аксёнову с просьбой о поставках газа.
Об этом сообщил новостному изданию «Политнавигатор» общественный активист Геннадий Сивак.
По словам горожан, местные власти наотрез отказываются заключать контракт с российскими властями Крыма о поставках газа в Геническ с территории Глебовского хранилища, расположенного на полуострове. В результате этого, с наступлением морозов у жителей города начинаются проблемы с газоснабжением. В прошлом году проблему удалось решить только благодаря доброй воли России, которая поставила газ в замерзающий Геническ. В настоящий момент ситуация повторяется. Прохунтовский мэр Александр Тулупов пообещал решить проблему в течение ближайших 3-4 лет.
«Такой ответ чиновника митингующих не устроил. Они подписали коллективное обращение к Аксенову с просьбой оказать помощь Геническу, который этой осенью провел уже около недели без тепла и газа. Сейчас украинские власти могут максимально обеспечить поставки газа в Геническ в объеме 65 тысяч кубометров газа. С наступлением холодов понадобится 110 тыс кубометров в сутки», - отметил Сивак.
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