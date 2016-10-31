Ходаковский обсудит с журналистами настоящее и перспективы ДНР и ЛНР (ВИДЕО)
Очередная скайп-конференция Москва-Донбасс состоится 1 ноября 2016 года в 18-00 по московскому времени и будет посвящена текущей ситуации и перспективам Донецкой и Луганской народных республик.
В беседе примут участие лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместитель главного редактора портала «Евразия»Наталья Макеева и лидер ЕСМ, главный редактор ИА «Новороссия»Андрей Коваленко.
Скайп-конференция будет доступна в онлайн-режиме на интернет-канале «Диалог».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".