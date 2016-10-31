Ходаковский: Главные внутренние враги – патологическое недоверие и внутренняя конкуренция (ВИДЕО)
Главные внутренние враги и России, и народных республик – патологическое недоверие и жёсткая внутренняя конкуренция, считает лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.
«Многие российские политологические центры работали над моделью существования непризнанных территорий, чтобы они, во-первых, не висели бы серьезным бременем на шее у России, а во-вторых, имели возможность как-то развиваться, сохраняя свой потенциал. А мы, в свою очередь, не пренебрегали ни отношениями, ни контактами с теми, кто может оказать какое-то содействие и советом, и конкретным действием. Для нас вопросом выживания было переориентирование рынков сбыта и перенаправление наших ресурсов с Украины на Россию. Но мы слабо разбирались в высокой российской политике, а потому не понимали, что наши отношения с "альтернативными" политиками как-то могут навредить тем политикам, которые непосредственно занимаются развитием событий здесь. И однажды я стал свидетелем такой сцены: моему собеседнику вдруг позвонили его высокопоставленные руководители и, сославшись на очень известное лицо, сказали в отношении меня: “Вы там с этим товарищем поосторожнее, он – “не наш человек”, он - не очень правильный с точки зрения таких-то политиков”. Мы посмеялись тогда. Но вот сейчас ничего из наговоренного не подтверждается – все же не сдал "Восток" ни одного удерживаемого километра фронта. И я, собственно говоря, не такой уж и сволочью оказался. Но впервые столкнувшись с жесткой конкуренцией разных ведомств, мы очень сильно удивились. И мы поняли, что необъективное отношение друг к другу, хотя все и занимаются одним делом, мешает консолидации наших усилий, мешает продвигаться к поставленной цели. Вместо этого мы вынуждены заниматься внутренней борьбой. Эта проблема, о которой я сейчас говорю, нанесла нам существенный вред», - отметил Ходаковский в ходе интернет-общения российскими журналистами - главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и корреспондентом портала «Евразия» Дмитрием Павленко.
«Вот это все в целом, о нашем внутреннем враге. Вы видите, он не поддается конкретному обозначению. Но по сравнению с ним меркнут любые действия сбушников. Потому что нормальная, здоровая, живая система перемалывает и выплевывает таких внешних врагов, даже не заметив. А вот когда сама система больна, то в итоге весь организм сдает позиции», - резюмировал Ходаковский.
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