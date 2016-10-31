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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически «Народ находится вне рамок правового поля…»
Россиянская нация?!"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"

31 октября 2016, 22:45
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева
Макеева: Строительство гражданской политической нации приведет к распаду России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслава Михайлова о создании федерального закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», сообщает РБК.

По мнению эксперта Центра геополитических экспертиз, главы Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Натальи Макеевой, идея создания в России гражданской политической нации – фатальная ошибка.

«Такое было бы теоретически возможно лишь на территории с гомогенным населением. Но никак не в России с её сложнейшей мозаикой народов, этносов, культур, укладов! Это по факту сохранялось даже в СССР. "Советская нация" по факту отчасти сложилась лишь там, где господствовал индустриальный уклад. При том, что народы, этносы и тд никуда не делись! "Российская нация" - это плавильный котел, это путь к уничтожению тем или иным способом всего многообразия идентичностей - ВАЖНО - включая русскую! Это - путь к катастрофе!», - написала эксперт в своём Instagram.

Макеева напомнила, что именно за русскую идентичность восстал Донбасс, и именно за идентичность человек готов убивать и терпеть лишения. Попытка подменить русских, башкир, чеченцев, эвенков и другие народы суррогатным «россиянством» может привести к печальным последствиям, уверена политолог.

«Напомню, что традиции отнюдь не всегда совпадают со всей полнотой нормативно-правовой базы... Альтернативой должно было стать придание юридического статуса народам, этносам, общинам или иным коллективным субъектам. И признание их укладов и норм бытия правовой нормой. Стратегическое единство многообразия, имперское устройство - единственный способ сохранить не только страну - это способ сохранить Русскую цивилизацию! Ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Ещё можно дернуть стоп-кран, переиграть, выбрать другой путь и другую историю. Историю Русской цивилизации, Империи-дома для всех народов и культур. Строительство российской гражданской политической нации - это путь к распаду, к гражданской войне, которая затронет всех и каждого», - считает Макеева.


31 октября 2016, 23:15
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский обсудит с журналистами настоящее и перспективы ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

Очередная скайп-конференция Москва-Донбасс состоится 1 ноября 2016 года в 18-00 по московскому времени и будет посвящена текущей ситуации и перспективам Донецкой и Луганской народных республик.
31 октября 2016, 22:59
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Главные внутренние враги – патологическое недоверие и внутренняя конкуренция (ВИДЕО)

Главные внутренние враги и России, и народных республик – патологическое недоверие и жёсткая внутренняя конкуренция, считает лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.
30 октября 2016, 18:13
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Обмен Косяка не является «косяком» спецслужб ДНР (ВИДЕО)

В ходе состоявшегося в сентябре 2016 года обмена пленными ДНР получила бывшего заместителя начальника управления СБУ по Донецкой области Евгения Косяка, который ранее вел следствие в отношении активистов движения «Донецкая Республика».
30 октября 2016, 00:51
Глава ЛНР Игорь Плотницкий

Плотницкий собирается освободить Украину от нацизма малой кровью

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что готовит освобождение Украины от нацизма малой кровью. Этим он объяснил затянувшиеся Минские соглашения и «заморозку» конфликта в Донбассе.
29 октября 2016, 22:36
лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский

Ходаковский: СБУ предала Украину (ВИДЕО)

В феврале 2014 года во время противостояния в Киеве СБУ фактически перешла на сторону организаторов государственного переворота, заявил лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский.
29 октября 2016, 16:12
Военком Донецкой Народной Республики Александр Мальковский

В ДНР призвали ополченцев вернуться на военную службу

Военком Донецкой Народной Республики Александр Мальковский обратился к ветеранам ополчения с призывом вернуться на военную службу в Вооружённые силы Республики.
29 октября 2016, 15:56
Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук

Медведчук предрекает Украине экономический крах

Лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что киевская хунта ведёт Украину к экономическому краху.
29 октября 2016, 15:41
лидер «Патриотических сил Донбасса», организатор и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский: Старые донецкие элиты могут спровоцировать энергетический коллапс (ВИДЕО)

Влияние старой донецкой элиты на внутренние процессы в Донецкой Народной Республике сохраняется, так как в их руках остается значительная часть предприятий и инфраструктуры, в частности корпорация ДТЭК, которая поставляет в Донбасс электроэнергию, отметил лидер «Патриотических сил Донбасса», организатор и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
29 октября 2016, 15:10
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Еврокомиссия променяла Украину на российский газ

Еврокомиссия поддержала решение о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, соединяющему «Северный поток» с территорией Германии.
28 октября 2016, 08:31
бывший министр иностранных дел Эстонии и кандидат в президенты страны Марина Кальюранд

В Эстонии НАТО готовит кадры для оккупации России

На востоке Эстонии, в Ида-Вируском уезде с 25 по 29 октября 2016 года проходит так называемая «Балто-украинская осенняя школа Resilience League 2016», главной задачей которой является «укрепление информационной и психологической сопротивляемости к современным гибридным угрозам».
28 октября 2016, 01:00
Один из инициаторов дерусификации Северодонецка, депутат Александр Бригинец

Хунта готовит дерусификацию Северодонецка

Вслед за декоммунизацией киевская хунта намерена запустить процесс тотальной дерусификации. В первую очередь, дерусификация коснется временно оккупированной территории Новороссии.
28 октября 2016, 00:28

Украинские террористы сровняли с землёй жилой квартал в Макеевке: есть погибшие (ФОТО)

Вечером 27 октября 2016 года украинские оккупанты нанесли мощный артиллерийский удар по Кировскому району Макеевки. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», в результате обстрела погибли два человека, семеро, включая двоих детей, получили ранения.
26 октября 2016, 22:26
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

США запретили Испании принимать российскую эскадру в Сеуте

Направляющаяся к берегам Сирии эскадра кораблей российского Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» не будет заходить в испанский порт Сеута в Гибралтарском проливе.
26 октября 2016, 22:16
Лидер ДНР Александр Захарченко

Главы ДНР и ЛНР отказались от проведения местных выборов в 2016 году

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий аннулировали подписанные в июле 2016 года указы о назначении даты проведения местных выборов на 6 ноября 2016 года.
26 октября 2016, 21:56
Президент России Владимир Путин

Путин назвал блокаду Крыма преступлением против человека

Президент России Владимир Путин, выступая 26 октября 2016 года на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, охарактеризовал действия украинских нацистов и представителей запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис крымскотатарского народа» по водной и энергетической блокаде Крыма как преступления против человека.
26 октября 2016, 21:38

Боевики ДАИШ взяли ответственность за подготовку теракта в Нижнем Новгороде

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) взяла на себя ответственность за подготовку серии терактов в Нижнем Новгороде, пишет Газета.Ru.
26 октября 2016, 15:48
первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов

Розанов: Свобода художника ограничена свободой выбора зрителя

Государство несет ответственность перед налогоплательщиками, а потому имеет полное право формировать «заказ на искусство», считает первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
26 октября 2016, 10:40
бывший советник президента РФ, национал-предатель Андрей Илларионов

Кровь беглых национал-предателей переливали раненым украинским карателям (ВИДЕО)

Беглые представители российской пятой колонны, в числе которых экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, бывший сотрудник советской внешней разведки Павел Басанец, экономист Наталья Пивоварова, сдавали в центральном киевском военном госпитале донорскую кровь для раненых украинских карателей, пишет издание «Блокнот».
26 октября 2016, 10:31
Командир подразделения "Спарта" армии ДНР полковник Арсен Павлов ("Моторола")

Ветеранские организации требуют от СКР расследовать убийство «Моторолы» (ФОТО)

Содружество ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области «За други своя» направило обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать убийство одного из символов Русской Весны, российского добровольца, полковника армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова.
25 октября 2016, 15:33
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Донбасс не переставал быть частью России (ВИДЕО)

Идея присоединения Донбасса к России вызревала и была в глубине менталитета у населения, высказала точку зрения глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Центра геополитических экспертиз, заместитель главного редактора информационно-аналитического портала «Евразия» Наталья Макеева.
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