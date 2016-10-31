Макеева: Строительство гражданской политической нации приведет к распаду России
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслава Михайлова о создании федерального закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», сообщает РБК.
По мнению эксперта Центра геополитических экспертиз, главы Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Натальи Макеевой, идея создания в России гражданской политической нации – фатальная ошибка.
«Такое было бы теоретически возможно лишь на территории с гомогенным населением. Но никак не в России с её сложнейшей мозаикой народов, этносов, культур, укладов! Это по факту сохранялось даже в СССР. "Советская нация" по факту отчасти сложилась лишь там, где господствовал индустриальный уклад. При том, что народы, этносы и тд никуда не делись! "Российская нация" - это плавильный котел, это путь к уничтожению тем или иным способом всего многообразия идентичностей - ВАЖНО - включая русскую! Это - путь к катастрофе!», - написала эксперт в своём Instagram.
Макеева напомнила, что именно за русскую идентичность восстал Донбасс, и именно за идентичность человек готов убивать и терпеть лишения. Попытка подменить русских, башкир, чеченцев, эвенков и другие народы суррогатным «россиянством» может привести к печальным последствиям, уверена политолог.
«Напомню, что традиции отнюдь не всегда совпадают со всей полнотой нормативно-правовой базы... Альтернативой должно было стать придание юридического статуса народам, этносам, общинам или иным коллективным субъектам. И признание их укладов и норм бытия правовой нормой.
Стратегическое единство многообразия, имперское устройство - единственный способ сохранить не только страну - это способ сохранить Русскую цивилизацию!
Ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Ещё можно дернуть стоп-кран, переиграть, выбрать другой путь и другую историю.
Историю Русской цивилизации, Империи-дома для всех народов и культур.
Строительство российской гражданской политической нации - это путь к распаду, к гражданской войне, которая затронет всех и каждого», - считает Макеева.
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