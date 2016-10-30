Ходаковский: Обмен Косяка не является «косяком» спецслужб ДНР (ВИДЕО)
В ходе состоявшегося в сентябре 2016 года обмена пленными ДНР получила бывшего заместителя начальника управления СБУ по Донецкой области Евгения Косяка, который ранее вел следствие в отношении активистов движения «Донецкая Республика». Весной 2014 года Косяк подчинился приказу киевской хунты и уехал в Мариуполь, где продолжал работать в украинских карательных органах, вплоть до своего ареста в августе 2015 года по обвинению в «сотрудничестве ДНР».
Обмен Косяка вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Так, волну негодования поднял бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев, в аресте которого 6 марта 2014 года принимал участие Косяк. «И тут этот персонаж всплывает на обмене пленными. Мы (ДНР) получаем сбушника от хунты в обмен на пленных солдат ВСУ!!! У меня шок! Хоть бы министром не назначили потом», - возмутился Губарев на своей странице «Вконтакте».
Ситуацию вокруг Косяка прокомментировал в ходе скайп-конференции с журналистами из РФ - главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и корреспондентом портала «Евразия» Дмитрием Павленко лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса», экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.
По мнению Ходаковского, Косяка обменяли потому, что занимая высокий чин в СБУ, он действительно оказывал серьёзную помощь Донецкой Народной Республике.
«Если человек был эффективным агентом там, то ценность и той информации, и той работы, которую он проводил, превышает тот вред, который он нанес своими действиями, потому что иначе он не смог бы в этой среде удержаться. И наоборот, некорректное поддержание с ним конспиративной связи, либо его попытка передать какие-то ценные сведения, привели к тому, что он был бы арестован. На самом деле, и он, и второй сотрудник, который возглавлял направление оперативного шифрования, находились в окружении противника, и они, как и любой наш резидент или агент влияния на вражеской территории, естественно были готовы, в случае необходимости, применить меры в отношении соратников, которые попадали бы им в руки. Конечно, задача – выжить в этом окружении, удержаться там и принести как можно больше пользы, - была для них приоритетной. Поэтому не надо смотреть на ситуацию упрощенно, а надо вспомнить о том, что есть конспиративные меры и задачи», - подчеркнул Ходаковский.
«Косяк ждал, что ему после обмена предложат вернуться назад, в структуру нашей Госбезопасности потому, что с первых шагов он не только демонстрировал нам лояльность, но и оказывал конкретную помощь. В отличие от тех, кто молча сочувствовал, но ничего не делал. Косяк – невысокий, очень интеллигентный мужчина. Он – насквозь прокурорский работник, который в допросах если и участвовал, то задавал вопросы и записывал что-то в рабочую тетрадь. Там есть другие персонажи, которые у нас “на карандаше”. Такие, как Хараберюш, Лесун и другие. Это - известные фамилии. Они издеваются, пытают током, душат людей мешками, выбивают признательные показания любыми способами, и люди от них выходят не то, что не вполне здоровыми, а не вполне людьми. Там действительно имеются “герои”, в отношении которых много и вопросов, и заготовленных патронов. И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены», - добавил общественно-политический деятель ДНР.
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