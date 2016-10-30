Плотницкий собирается освободить Украину от нацизма малой кровью
Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что готовит освобождение Украины от нацизма малой кровью. Этим он объяснил затянувшиеся Минские соглашения и «заморозку» конфликта в Донбассе.
«Пользуясь случаем, я хочу напомнить им, что русские своих не бросают. Мы сейчас серьёзно работаем над тем, чтобы новое освобождение Украины обошлось малой кровью и малой ценой. Этим объясняется то, что конфликт в Донбассе затягивается и со стороны кажется замороженным, - цитирует лидера ЛНР НА «Xарьков».
«Гитлеры и Порошенки приходят и уходят. Точнее – убегают. А Русский Мир – вечен!», - заключил Плотницкий.
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