В феврале 2014 года во время противостояния в Киеве СБУ фактически перешла на сторону организаторов государственного переворота, заявил лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский.
По его словам, многие представители украинской службы безопасности осуществляли открытое противодействие силовым структурам, которые готовились к разгону Евромайдана.
«Тогда американцев не было, хотя их лоялистов внутри было предостаточно. Многие сотрудники СБУ сканировали в радиоэфире все наши переговоры, носившие организационный характер, снимали все наши перемещения. И даже когда мы отрабатывали модель наших действий на том или ином объекте с учетом его особенностей, производилась съемка, и все потом выкладывалось в Интернет. Нам оказывали противодействие, и уже тогда мы понимали: сил и средств, которыми располагает СБУ, для решения задач, возникших в ходе развития майдана, уже абсолютно недостаточно», - отметил военно-политический деятель ДНР, на тот момент занимавший должность командира спецподразделения «Альфа» управления СБУ по Донецкой области.
«В тот момент американцы не действовали так активно, как сейчас, однако через свое посольство и через диппочту они каждый день прогоняли огромные суммы денег, которые раздавались на Майдане. СБУ это прямо фиксировала: привозы американскими самолетами целых контейнеров денег и доставку их в центр Киева. В американском посольстве так называемые волонтеры постоянно проходили подготовку по ведению информационно-пропагандистской войны – что “постить”, как разгонять через интернет информацию, носившую негативный характер и помогавшую тем, кто, собственно, и вершил этот Майдан. В тот момент выявлялось очень много предательств. Было видно, как, по мере разворачивания ситуации, многие медиа, телеканалы переходят на другую сторону и начинают множить негативную информацию, рождавшуюся в недрах американского посольства. Несколько изданий еще боролись, как могли. Но потом и они сдались. А затем позорно сдался весь силовой блок, а президент вынужден был окольными путями покинуть страну», - заявил Ходаковский в ходе состоявшейся 25 октября 2016 года прямой линии с российскими журналистами - главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и корреспондентом портала «Евразия» Дмитрием Павленко.
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