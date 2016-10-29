В ДНР призвали ополченцев вернуться на военную службу
Военком Донецкой Народной Республики Александр Мальковский обратился к ветеранам ополчения с призывом вернуться на военную службу в Вооружённые силы Республики.
«Я хотел бы обратиться к тем ополченцам, которые при формировании вооруженных сил, так сказать, “выпали из обоймы”. Хотелось бы опыт, который они имеют, применить на практике. Война не закончилась. Хотелось бы, чтобы эти люди возвращались в строй», - цитирует Мальковского ДАН.
В то же время министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что республиканские вооружённые силы не испытывают кадрового голода, но опыт ветеранов ополчения всегда будет востребован. Кроме того, Кононов сообщил о введении дополнительных надбавок для военнослужащих, заключивших контракт.
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