Лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что киевская хунта ведёт Украину к экономическому краху.
По его мнению, договор о свободной торговле усилит сокращение производства и рост цен, приведет к увеличению безработицы и экономическому коллапсу в стране, сообщает телеканал «Звезда».
Медведчук также отметил, что хунта уделяет большое внимание политическим процессам, в то время как экономика терпит крах.
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