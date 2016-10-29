Ходаковский: Старые донецкие элиты могут спровоцировать энергетический коллапс (ВИДЕО)
Влияние старой донецкой элиты на внутренние процессы в Донецкой Народной Республике сохраняется, так как в их руках остается значительная часть предприятий и инфраструктуры, в частности корпорация ДТЭК, которая поставляет в Донбасс электроэнергию, отметил лидер «Патриотических сил Донбасса», организатор и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Есть такой “торговый дом”, образованный ДТЭК для реализации электроэнергии населению ДНР, слившийся с Республиканским торговым домом, которому ДТЭК в дальнейшем предоставила монополию на распространение электроэнергии. Так вот, 80% активов компании ДТЭК в электроэнергетическом секторе находятся на т.н. НКТ. Так украинцы называют территорию ДНР – “неконтролируемая территория”. Но весь управленческий актив, все высококвалифицированные специалисты находятся на территории, которую они называют КТ – “контролируемая территория”. То есть, все специалисты были выведены за пределы ДНР и размещаются в Мариуполе, в Волновахе и еще где-то. Важно лишь то, что они находятся на той территории и, в случае любого энергетического коллапса, мы вынуждены постоянно обращаться за услугами к этим специалистам. При этом перед войной произошла существенная модернизация энергетических сетей, и многие узлы были заменены на современные, требующие особого квалифицированного подхода и отношения. И без специалистов, которые знают, как с ними работать, мы обойтись не сможем. Я считаю, что это, в некотором роде, стратегическая зависимость. А вы прекрасно понимаете, что именно через такие зависимости и формируется политическое влияние на любые процессы, происходящие здесь», - заявил Ходаковский в ходе состоявшейся 25 октября 2016 года скайп-конференции с журналистами из РФ - главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и корреспондентом портала «Евразия» Дмитрием Павленко.
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