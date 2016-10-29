Еврокомиссия поддержала решение о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, соединяющему «Северный поток» с территорией Германии. Это позволит России поставлять в Европу больше газа в Европу в обход Украины, против чего активно протестовали в Киеве.
Теперь «Газпром» получил возможность поставлять в Европу от 7,7 до 10,2 миллиардов кубометров газа дополнительно к уже имеющемуся праву использовать 50% мощности газопровода OPAL.
Как сообщает ИА «Новороссия», расширение сотрудничества «Газпрома» с Евросоюзом позволит сократить транзит российского голубого топлива через Украину на 10-14,5 миллиардов кубометров, в результате чего потери «Нафтогаза» составят от 290 до 425 миллионов долларов.
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