Боевики ДАИШ взяли ответственность за подготовку теракта в Нижнем Новгороде
Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) взяла на себя ответственность за подготовку серии терактов в Нижнем Новгороде, пишет Газета.Ru.
Как ранее сообщал портал «Евразия», 23 октября 2016 года в Нижнем Новгороде российскими спецслужбами был предотвращен террористический акт. Двое готовивших нападение экстремистов были уничтожены в ходе контртеррористической операции.
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