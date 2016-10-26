Ветеранские организации требуют от СКР расследовать убийство «Моторолы» (ФОТО)
Содружество ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области «За други своя» направило обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать убийство одного из символов Русской Весны, российского добровольца, полковника армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова.
Представители ветеранских организаций уверены в том, что расследование гибели «Моторолы» должно проводиться следственными органами РФ на самом высоком уровне и призвали Бастрыкина взять дело под личный контроль, сообщает РИА «Катюша».
В обращении подчёркивается, что убийство Павлова вызвало широкий резонанс, и отсутствие уголовного дела по данному факту может породить в широких кругах патриотически настроенной общественности недоверие к российской власти.
Напомним, что командир подразделения «Спарта» погиб в результате теракта вечером 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка. Основной версией убийства, озвученной представителями высшего руководства ДНР, является деятельность украинских диверсантов.
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