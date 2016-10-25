Коваленко: Невозможно закрыть историческую перспективу (ВИДЕО)
Жители Донбасса, проживая формально в составе Украины, на ментальном уровне осознавали себя русскими, частью Русского мира. Идея Новороссии не была затеяна в Москве с целью отрезать от Украины территории бывшего Юго-Востока, а стала ответом на государственный переворот в Киеве, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), главный редактор ИА «Новороссия»Андрей Коваленко.
По словам политолога, в Киеве, говоря о Новороссии, утверждают, что этот проект долгие годы готовился Россией. Затем в определенный момент в Донецк, Луганск, Одессу, Харьков и другие города пришли чуть ли не запечатанные конверты, пошло оружие и началась борьба за Новороссию.
«Я из России видел, как наши структуры в открытую не поддерживали и никак не подогревали ни тему Новороссии, ни тему Донецкой Республики. Но из Киева транслируется в корне противоположное. В доказательство “агрессивных” планов России они приводят фотографии того или иного человека, который ездил на конференции за Новороссию в Одессу или за Донецкую Республику в Донецк», - отметил Коваленко, выступая 18 октября 2016 года в рамках скайп-конференции с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя и командира бригады «Восток» Александра Ходаковского и главы Информационной службы ЕСМ, заместителя главного редактора портала «Евразия»Натальи Макеевой.
По словам эксперта, в 2012 году, когда проходил чемпионат Европы по футболу, он лично наблюдал радость и ликование луганчан в связи с победой российской сборной. И именно сборную России жители Луганска идентифицировали как «нашу».
«У людей был украинский паспорт, украинское гражданство, но на глубоком ментальном уровне они считали себя русскими, ощущали себя частью России. Но пока на них не наступала та люто украинствующая мерзость, которая была на майдане, они соглашались жить на Украине», - пояснил Коваленко.
Политолог уверен, что Новороссию нельзя закрыть, как бы того не хотели киевская хунта и лично Порошенко.
«В Киеве бурно радовались, и Порошенко заявлял, что проект Новороссия был закрыт якобы благодаря его усилиям. В общем-то, это можно считать бредом. Как никто его не открывал, не перерезал ленточку, так никто не может его закрыть. Как можно закрыть историческую перспективу?», - задаётся вопросом Коваленко.
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