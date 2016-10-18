«Вертолёты России» намерены поставить Египту партию новейших ударных вертолётов корабельного базирования Ка-52К «Катран» (модификация боевого ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» - прим.ред.).
Боевые машины будут базироваться на двух построенных во Франции вертолётоносцах типа «Мистраль», которые ранее предназначались для ВМФ России, но затем из-за санкций в отношении РФ были перепроданы Египту.
Как сообщает «Комсомольская правда», в первую очередь «Катранами» будут оснащены корабли российского военно-морского флота.
«В настоящее время вертолеты Ка-52К для российского ВМФ проходят серию испытаний на авианесущих кораблях. Это хорошо управляемая, мощная, безопасная машина. У российских летчиков-испытателей от этого вертолета самое положительное впечатление», - отметили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России».
Добавим, что новейшие вертолёты Ка-52К «Катран» уже базируются на авианесущем крейсере Северного флота «Адмирал Кузнецов», который 15 октября 2016 года в составе группы кораблей отправился в дальний поход в Средиземное море к берегам Сирии.
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