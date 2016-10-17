Убийство командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова потрясло Донбасс.
Несмотря на официальную версию случившегося, гласящую, что организаторами и исполнителями преступления являлись украинские диверсанты, ходит большое количество самых разнообразных слухов и предположений, альтернативных версий гибели одного из самых известных командиров ополчения.
По мнению донецкой журналистки, активистки «Патриотических сил Донбасса» Нади Инди, смерть «Моторолы» была предсказуемой. «Такие, как он, редко "переживают" смутное время, - уверена Инди. - Оторвы. Их жизнь - насыщенная, но короткая».
Журналистка задается вопросом: «Что делает эта пустозвонная власть для того, чтоб граждане Республики чувствовали себя защищенными? Кто ответит? Да, в конце концов, совсем недавно, проехав все блок-посты вплоть до первой линии обороны, у меня и моих товарищей ни одна сволочь документов даже не попросила на проверку! "Заходи - кто хочет", как говорится! Чем занимается МГБ? Военная полиция? В конце концов, какие распоряжения отдает Захарченко, так много и часто обещающий укропам расправиться с ними после каждого нового дерьма, которое происходит вокруг? Он всем уже отомстил?»
«А между тем, на фоне жиреющих рыл "в верхах", у нас в центре города совершаются теракты, взрывают командиров, крушат памятники, в конце-концов! И каждый Божий раз всё со спокойной душой списывается на укропов. Так если они так сильны - нам стоит их бояться, разве нет?! Или это мы просто так халатны и безответственны?
Если в центре города в воскресенье вечером в ой как охраняемом доме “Моторолы” (а он супер-пупер охранялся его людьми) работает укро-ДРГ (как нам гласит официальная версия), то все высшие чины просто должны уйти в отставку, расписавшись в собственной неполноценности! Или вслед за “Моторолой”», - пишет Инди в своём блоге.
С точки зрения блогера, убийство Павлова было не случайно. За несколько дней до трагедии он у себя в соцсети опубликовал фото с последними словами убитого в Дагестане полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!».
«Это как тот парниша на Майдане, что стихи читал, а потом пулю в лоб получил от майдановского же снайпера. Жертвоприношение, то есть. Так вот и у Арсена получилось. Прямо послание для "спартанцев" своих оставил... Символично», - рассуждает Инди.
«По итогу, после официальных заявлений в республиканских СМИ имеем вот такую картину: в центре Донецка спокойно орудуют укро-ДРГ, убивая всех, кого хотят (даже самых труднодоступных). Куда смотрят наши МГБ, ВП, и прочие - черт его знает. Захарченко в очередной раз кричит: "ВОЙНА". Поднадоел, если честно. Но хотелось бы, чтоб - правда. "Я так понимаю, Порошенко нарушил перемирие… объявил нам войну". Видимо, предыдущие тысячи погибших людей свидетельствовали Александру Владимировичу о чем-то другом и не впечатляли так, как смерть Арсена Павлова... Чтож. Не упустил возможность отпиариться и "Француз", который Сережа Завдовеев. Он, видимо, решил, что его персона пока еще недостаточно засветилась в медиа-пространстве, потому случай не упустил и "идет мстить". Даже укры отхватили дивиденды: взяли на себя ответственность за смерть комбата. На деле ведь - ссущие импотенты, а такая удача "привалила".
А вот в жестокой, суровой реальности все просто: "Мотора" больше нет. Есть его вдова-жена, бедная Лена, оставшаяся с двумя детьми на руках, которую мне безумно жаль, хотя ей я так же не симпатизировала никогда. Мне жаль ее по двум причинам: во-первых, очень страшно потерять любимого человека; во-вторых, она никому не будет нужна уже очень скоро, не смотря на обещания все того же Александра Захарченко "помочь ей вырастить детей". Реальность - неумолима: на ней отпиарятся все, кто могут, и очень быстро забудут, как это всегда бывает. Максимум - ее не бросят друзья Арсена и я надеюсь, что так и будет. Ей предстоит тяжелый путь и неизвестно, что еще ждет впереди», - заключает журналистка.
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