Лидеры БРИКС призвали к мирному урегулированию в Сирии
Лидеры стран БРИКС в ходе саммита на Гоа в Индии выработали итоговую декларацию, в которой призвали к мирному урегулированию в Сирии на основании резолюций Совета безопасности ООН и беспощадной борьбе против террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ – прим.ред.).
«Мы призываем все вовлеченные стороны прийти к всеобъемлющему и мирному завершению конфликта, принимая во внимание легитимные устремления народа Сирии, через национальный диалог и политический процесс, возглавляемый Сирией, на основании Женевского коммюнике 2012 года, а также резолюции Совбеза ООН», - цитирует декларацию Гоа «Росбалт».
Добавим, что в группу БРИКС на сегодняшний день входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР).
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