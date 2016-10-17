В Северной Каролине взорван предвыборный штаб Трампа
В американском штате Северная Каролина неизвестные совершили нападение на офис Республиканской партии.
В здание было брошено самодельное взрывное устройство. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил в произошедшем сторонников своего главного оппонента Хиллари Клинтон.
«Животные, которые представляют Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем», - цитирует заявление Трампа Газета.Ru.
Клинтон в свою очередь осудила произошедшее в Северной Каролине, назвав такие методы «ужасающими» и «неприемлемыми».
Отметим, что 8 ноября 2016 года в США пройдут президентские выборы. Соперничать за кресло хозяина Белого дома будут миллиардер-республиканец Дональд Трамп и экс-госсекретарь США, представительница Демократической партии Хиллари Клинтон.
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