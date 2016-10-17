Иракская армия начинает операцию по освобождению Мосула
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению от террористов ДАИШ (организация запрещена в РФ – прим.ред.) города Мосул.
«Мы обещаем вам, что победа близка, и что это будет великая победа Ирака, его истории и народа», - цитирует политика Газета.Ru.
Отметим, что террористы ДАИШ захватили второй по величине город Ирака Мосул в июне 2014 года и продолжают его удерживать.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".