Захарченко пообещал отомстить за гибель «Моторолы»
Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал убийство командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсена «Моторолы» Павлова.
По его словам, Порошенко и его подручные, совершив данный теракт, нарушили перемирие и объявили Республике войну.
Донецкий лидер пообещал отомстить за гибель своего близкого друга, сообщает РБК.
«Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались», - заявил Захарченко.
Напомним, «Моторола» погиб в результате покушения вечером 16 октября 2016 года в Донецке. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда командир ополченцев с охранником поднимались на лифте в многоквартирном доме, где проживал Павлов со своей семьёй. По официальной информации, теракт совершила украинская диверсионная группа.
17 октября 2016 года в ДНР объявлено днём траура по погибшему защитнику Новороссии.
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