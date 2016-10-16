В результате теракта в центре Донецка погиб командир подразделения «Спарта» Минобороны ДНР полковник Арсен «Моторола» Павлов.
«По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью», - заявил «Интерфаксу» информированный источник в Минобороны ДНР.
В Донецке усилены меры безопасности. Отмечается, что организаторами взрыва были украинские диверсанты.
Редакция портала «Евразия» скорбит по погибшему герою Новороссии и выражает соболезнования его родным и близким.
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