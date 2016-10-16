В центре Донецка 16 октября 2016 года около 21-00 совершен террористический акт, сообщает "GO" Группа оповещения о военных действиях ЛДНР.
Подробной информации о случившемся, наличии жертв и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия дежурит большое количество машин скорой помощи и пожарных.
По слухам из соцсетей, взрыв мог являться покушением на жизнь командира подразделения «Спарта» армии ДНР Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
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