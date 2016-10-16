Сотни тысяч жителей Парижа вышли на акцию в защиту традиционной семьи
Во французской столице состоялась масштабная манифестация противников содомитских ценностей, в частности, однополых «браков».
Около 200 тысяч парижан потребовали от правительства защитить традиционные семейные ценности.
Как заявила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, в случае ее победы на президентских выборах в 2017 году принятый с подачи Франсуа Олланда в 2013 году закон о легализации однополых «браков» будет пересмотрен, пишет «Обзор.Пресс».
«Я всегда выступала против так называемого закона "Брак для всех". Также я категорически против права усыновления для однополых пар. Если я буду избрана во главе государства, то закон будет пересмотрен», - пообещала Ле Пен.
Отмечается, что в ходе акции французская полиция задержала 13 человек, в числе которых пытавшиеся препятствовать манифестантам активистки украинского движения Femen.
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