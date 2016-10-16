Ходаковский: Донбасс нуждается в здоровой элите (ВИДЕО)
Сформировавшаяся в Донбассе политическая элита с точки зрения ее мышления представляет собой сирость и убогость, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
Своим мнением военно-политический деятель ДНР поделился в ходе скайп-конференции с журналистами из Москвы - главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
Лидер «Патриотических сил Донбасса» высказал точку зрения, что нынешняя донецкая элита рассуждает узкими сиюминутными категориями и не задумывается о будущем народных республик и уж тем более их сакральной связи с Россией.
Ходаковский выразил надежду, что у политической элиты России несколько иные подходы и представления.
Как заметила в свою очередь Макеева, если элита долгое время не подвергается ротации, то она начинает вырождаться, как это произошло в конце 1980-х годов с советской элитой, когда партийные боссы не понимали, что такое коммунизм, социализм, советское государство.
«А тут (в Донбассе – прим.ред.) мы наблюдаем, что процесс вырождения элиты произошёл за очень короткий промежуток, и это страшно», - добавила Макеева.
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