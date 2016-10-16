Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа отметил, что заявление президента Украины Петра Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе является лишь предлогом для невыполения политической части минских договоренностей, сообщает REGNUM .

Ранее, 15 октября 2016 года Порошенко во время выступления в Чугуеве заявил, что власти Украины не намерены продвигаться в выполнении минских соглашений.

Президент России так же отметил, что в Украине до сих пор не принят закон об амнистии для жителей Донбасса, которые участвовали в протестных акциях и самом конфликте. Таким образом, по сути не предпринимая никаких действий для выполнения минских соглашений, Порошенко отводит от себя внимание, считает Путин.