Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа отметил, что заявление президента Украины Петра Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе является лишь предлогом для невыполения политической части минских договоренностей, сообщает REGNUM.
Ранее, 15 октября 2016 года Порошенко во время выступления в Чугуеве заявил, что власти Украины не намерены продвигаться в выполнении минских соглашений.
Президент России так же отметил, что в Украине до сих пор не принят закон об амнистии для жителей Донбасса, которые участвовали в протестных акциях и самом конфликте. Таким образом, по сути не предпринимая никаких действий для выполнения минских соглашений, Порошенко отводит от себя внимание, считает Путин.
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