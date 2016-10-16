Стешин и Коц: Санкции были неизбежны, вне зависимости от Крыма и Донбасса
Запад привык разговаривать с Россией с позиции силы и никак иначе. Чем сильнее будет Россия, тем больше шансов избежать начала третьей мировой войны, считают военные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц.
Журналисты уверены в том, что России следует быть готовой к новой мировой войне, и руководство страны сейчас активно принимает все меры. Так, в Москве снесли ларьки возле станций метро, чтобы на случай вооруженной агрессии против нашей страны расчистить проходы к самому крупному бомбоубежищу Европы, которым является столичный метрополитен. Также постоянно проводятся как военные манёвры, так и учения гражданской обороны, к которым привлекаются Центробанк, гражданские транспортные службы и иные структуры.
По мнению военных экспертов, противостояние между Россией и Западом было неизбежно. Воссоединение с Крымом и восстание в Донбассе были лишь поводом для ввода санкций.
«Всем давно понятно, что с нашими заокеанскими партнерами можно разговаривать только с позиции силы. Они привыкли в девяностые разговаривать с нами как с какой-то слаборазвитой колонией. А события последних трех лет показывают, что нам никогда рады там не будут. Не было бы Крыма, появились бы санкции, там, я не знаю, за Арктику, за четыре курильских южных острова. В мире нас сильных никто видеть не хочет. Поэтому чтобы выжить есть один шанс – быть сильными», - подчеркнул Александр Коц в интервью корреспонденту портала общественной организации «Патриотические силы Донбасса».
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