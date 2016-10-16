Лидеры стран БРИКС заявили о принятии декларации Гоа
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ходе саммита на Гоа в Индии приняли декларацию о сотрудничестве, получившую название в честь места проведения встречи – декларация Гоа.
В частности, приняты меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС, положение о таможенном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между дипломатическими академиями стран – членов организации, сообщает телеканал «Звезда».
Также стороны договорились о создании рейтингового агентства БРИКС, уточняет издание.
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