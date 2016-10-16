Временным регентом Таиланда стал 96-летний Прем Тинсуланон, в 1980-е годы возглавлявший правительство страны, с 1998 года являющийся председателем Тайного совета.
Отмечается, что наследник престола Маха Вачиралонгкорн попросил отсрочку в занятии престола, чтобы пережить постигшее горе.
Напомним, 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет скончался король Таиланда Рама IX (Пхумипон Адульядет), правивший страной с 1946 года. В связи со смертью монарха в стране объявлен траур сроком на один год.
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